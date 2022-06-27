fawad javed
University of Rochester
Rochester, United States
Specialty Chief Editor
Oral Health Promotion
Imam Abdulrahman Bin Faisal University
Dammam, Saudi Arabia
Associate Editor
Oral Health Promotion
Federal University of Santa Maria
Santa Maria, Brazil
Associate Editor
Oral Health Promotion
Keck School of Medicine, University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Oral Health Promotion
Nationwide Children's Hospital
Columbus, United States
Associate Editor
Oral Health Promotion
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Oral Health Promotion
Federal University of Pelotas
Pelotas, Brazil
Associate Editor
Oral Health Promotion
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Oral Health Promotion
Faculty of Dentistry, Alexandria University
Alexandria, Egypt
Associate Editor
Oral Health Promotion
Faculty of Dentistry, University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Oral Health Promotion
Conceição Hospital Group
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Oral Health Promotion
Center for Reproduction and Population Health Studies, Nigerian Institute of Medical Research (NIMR)
Lagos, Nigeria
Associate Editor
Oral Health Promotion
Faculty of Dentistry, University of Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
Oral Health Promotion
Boston University
Boston, United States
Associate Editor
Oral Health Promotion
Federal University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Oral Health Promotion
Amrita School of Dentistry, Amrita Vishwa Vidyapeetham University
Kochi, India
Associate Editor
Oral Health Promotion