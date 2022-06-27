andrew s day
University of Otago, Christchurch
Christchurch, New Zealand
Specialty Chief Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Department of Pediatrics, Oslo University Hospital
Nydalen, Norway
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Department of Pediatrics, University of Studies G. d'Annunzio Chieti and Pescara
Chieti, Italy
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Guglielmo da Saliceto Hospital
Piacenza, Italy
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore
Rome, Italy
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Starship Children's Health
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Edmonds Community College
Lynnwood, United States
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Children's Hospital, Fudan University
Shanghai, China
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Pediatric Gastroenterology and Endoscopy Unit, IRCCS Istituto Giannina Gaslini
Genova, Italy
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Bambino Gesù Children's Hospital (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
CHU Sainte-Justine
Montreal, Canada
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Azienda Sanitaria Localedella Provincia di Barletta Andri Trani (ASL BT)
Andria, Italy
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Hospital Lusíadas Porto
Oporto, Portugal
Associate Editor
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition