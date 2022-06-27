andrew s day
University of Otago, Christchurch
Christchurch, New Zealand
Field Chief Editor
Frontiers in Pediatrics
Genmab US, Inc.
Plainsboro, United States
Specialty Chief Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
IRCCS Ca 'Granda Foundation Maggiore Policlinico Hospital
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Pediatric Urology
Bambino Gesù Children's Hospital (IRCCS)
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Child and Adolescent Health, Society and Policy
Stanley Manne Children’s Research Institute, Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago
Chicago, United States
Specialty Chief Editor
Genetic Disorders
Western University
London, Canada
Specialty Chief Editor
Pediatric Rheumatology
University Children's Hospital Zurich
Zurich, Switzerland
Specialty Chief Editor
Pediatric Immunology
Department of Pediatric Cardiology, University Hospital Leuven
Leuven, Belgium
Specialty Chief Editor
Pediatric Cardiology
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Specialty Chief Editor
Pediatric Critical Care
Center for Health Outcomes and Population Equity, Huntsman Cancer Institute, School of Medicine, The University of Utah
Salt Lake City, United States
Specialty Chief Editor
Pediatric Oncology and Hematology
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Specialty Chief Editor
Pediatric Pulmonology
University of Padua
Padua, Italy
Specialty Chief Editor
Pediatric Otolaryngology
Sant Joan de Déu Hospital
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Pediatric Oncology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Pediatric Surgery
Division of Nephrology, Akron Children's Hospital
Akron, United States
Specialty Chief Editor
Pediatric Nephrology
University of Hasselt
Hasselt, Belgium
Specialty Chief Editor
Children and Health