Submit your research
Start your submission and get more impact for your research by publishing with us.
Start your submission and get more impact for your research by publishing with us.
Ready to publish? Check out our author guidelines for everything you need to know about submission, from choosing a journal and section to preparing your manuscript.
Reviewing a manuscript? See our editorial guidelines for everything you need to know about Frontiers’ peer review process.
Our rigorous, transparent peer review process combines expert review and constructive dialogue to strengthen your manuscript.
Article processing charges (APCs) apply to articles that are accepted for publication by our external editors, following rigorous peer review.
Temple University
Philadelphia, United States
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Santa Casa of Sao Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Versailles, France
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care