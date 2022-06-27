stephen aronoff
Temple University
Philadelphia, United States
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Temple University
Philadelphia, United States
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Santa Casa of Sao Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Versailles, France
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Adelson School of Medicine, Ariel University
Ariel, Israel
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Service des Urgences Pédiatriques, Hopital Armand Trousseau
Paris, France
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Other
Paris, France
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Medicine, Boston Children's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
University of L'Aquila
L'Aquila, Italy
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Children's Hospital at Westmead
Sydney, Australia
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Hôpital Necker-Enfants Malades
Paris, France
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Unit of Emergency Pediatrics, Department of Emergency, Admission and General Pediatrics, Bambino Gesù Children's Hospital (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care