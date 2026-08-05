Submit your research
Start your submission and get more impact for your research by publishing with us.
Start your submission and get more impact for your research by publishing with us.
Ready to publish? Check out our author guidelines for everything you need to know about submission, from choosing a journal and section to preparing your manuscript.
Reviewing a manuscript? See our editorial guidelines for everything you need to know about Frontiers’ peer review process.
Our rigorous, transparent peer review process combines expert review and constructive dialogue to strengthen your manuscript.
Article processing charges (APCs) apply to articles that are accepted for publication by our external editors, following rigorous peer review.
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Specialty Chief Editor
Pediatric Critical Care
Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Critical Care
Department of Cardiology, Boston Children's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Pediatric Critical Care
College of Medicine, King Saud University
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Pediatric Critical Care