anick bérard
Montreal University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Pharmacoepidemiology
Faculty of Pharmacy, University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
Center for Study and Research on Public Health, University of Milan-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
Faculty of Medicine, University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
University of North Carolina at Charlotte
Charlotte, United States
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
National Drug and Alcohol Research Centre, Faculty of Medicine, University of New South Wales
Randwick, Australia
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
Department of Zoology, Faculty of Science, Al Azhar University
Cairo, Egypt
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
National Defense Medical Center
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
Laboratory of Hygiene and Environmental Protection, Democritus University of Thrace
Alexandroupolis, Greece
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
Seoul National University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
University of Missouri–Kansas City
Kansas City, United States
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
University of Sorocaba
Sorocaba, Brazil
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
Federal University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
Yamaguchi University Hospital, Yamaguchi University
Ube, Japan
Associate Editor
Pharmacoepidemiology
University of Manitoba
Winnipeg, Canada
Associate Editor
Pharmacoepidemiology