josé a g agúndez
Institute of Molecular Pathology Biomarkers, University of Extremadura
Cáceres, Spain
Specialty Chief Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
PMG Insights
Cincinnati, United States
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Democritus University of Thrace
Komotini, Greece
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Department of Pharmacology/Zagreb University School of Medicine
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Dr. Margarete Fischer-Bosch Institut für Klinische Pharmakologie (IKP)
Stuttgart, Germany
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
National Institute of Cancerology (INCAN)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Universitario La Paz. Universidad Autónoma de Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
University of Liverpool
Liverpool, United Kingdom
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Taipei Medical University
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Jilin University
Changchun, China
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Department of Pharmacology, School of Medicine, University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Central South University
Changsha, China
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Assistance Publique Hôpitaux de Marseille
Marseille, France
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Biomedical Research Institute of Malaga, University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics