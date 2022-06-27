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Integrative Pharmacology of Calcium and Ion Channels: Unraveling Disease Mechanisms through Genetic, Epigenetic, and Post-Translational Modifications
- Dana-Lynn Koomoa-Lange
- Santiago Partida Sanchez
- Ingo Lange
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