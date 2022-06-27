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The Role of GLP1 Receptor Agonists in Patients With and Without Diabetes and Metabolic Disease, Focusing on Renal Disease Prevention
- Zahid Khan
- Karl James New
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