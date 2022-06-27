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Electoral systems, practices, and public trust in Africa: Patterns, challenges, and democratic innovations
- Kolapo Quadri Abayomi
- J. Shola Omotola
- Leo Igbanoi
- Ganiyu Ejalonibu
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