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Navigating Consequential World Problems: Toward a Better Understanding of Complexity in Political Decision-Making
- Benoît Béchard
- Marc A. Bodet
- Jérôme Couture
- Frédéric Morneau-Guérin
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