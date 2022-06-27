yasser khazaal
Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Specialty Chief Editor
Addictive Disorders
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Addictive Disorders
Saint Francis Hospital and Medical Center
Hartford, United States
Associate Editor
Addictive Disorders
Assistance Publique Hopitaux De Paris
Paris, France
Associate Editor
Addictive Disorders
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Addictive Disorders
Health Canada
Ottawa, Canada
Associate Editor
Addictive Disorders
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Associate Editor
Addictive Disorders
Vanderbilt University
Nashville, United States
Associate Editor
Addictive Disorders
Università Link Campus
Rome, Italy
Associate Editor
Addictive Disorders
Medical School, University of Minnesota
Minneapolis, United States
Associate Editor
Addictive Disorders
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Associate Editor
Addictive Disorders
Department of Dynamic, Clinical Psychology and Health, Faculty of Medicine and Psychology, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Addictive Disorders
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Addictive Disorders
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Addictive Disorders
Chinese Academy of Education Big Data, Qufu Normal University
Qufu, China
Associate Editor
Addictive Disorders
South China Normal University
Guangzhou, China
Associate Editor
Addictive Disorders