antonio m. persico
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Specialty Chief Editor
Autism
Chobanian & Avedisian School of Medicine, Boston University
Boston, United States
Associate Editor
Autism
School of Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Autism
Hospital Clinic of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Autism
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Autism
Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Autism
Centre Hospitalier Universitaire de Tours
Tours, France
Associate Editor
Autism
Stella Maris Foundation (IRCCS)
Calambrone, Italy
Associate Editor
Autism
kbo Kliniken des Bezirks Oberbayern
Munich, Germany
Associate Editor
Autism
Auburn University
Auburn, United States
Associate Editor
Autism
Faculty of Medicine, Shimane University
Izumo, Japan
Associate Editor
Autism
Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Autism
Department of Biochemistry, Center for Biological Sciences, Federal University of Santa Catarina
Florianópolis, Brazil
Associate Editor
Autism
University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Autism
Inserm UMR1263 iBrain
Tours, France
Associate Editor
Autism
Korea University
Sejong, Republic of Korea
Associate Editor
Autism