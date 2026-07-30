Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
Aggressive and Self-Harming Behaviour Among Psychiatric Inpatients in a Specialised Prison Hospital: A Retrospective Cohort Study
in Forensic Psychiatry
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Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Perspective
Accepted on 28 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Editorial
Accepted on 27 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Systematic Review
Accepted on 24 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Perspective
Published on 21 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Perspective
Published on 15 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Systematic Review
Published on 02 Jul 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Accepted on 29 May 2026
in Forensic Psychiatry
Conceptual Analysis
Published on 25 May 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Published on 20 May 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Published on 19 May 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Published on 18 May 2026
in Forensic Psychiatry
Perspective
Published on 30 Apr 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Published on 30 Apr 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Published on 23 Apr 2026
in Forensic Psychiatry
Original Research
Published on 16 Apr 2026
in Forensic Psychiatry