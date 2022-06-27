birgit angela völlm
University of Rostock
Rostock, Germany
Specialty Chief Editor
Forensic Psychiatry
Department of Psychiatry, Bakirkoy Prof Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology, and Neurosurgery
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Forensic Psychiatry
Division of Forensic Psychiatry, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Forensic Psychiatry
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Forensic Psychiatry
Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, Universitaetsklinikum Ulm
Ulm, Germany
Associate Editor
Forensic Psychiatry
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Forensic Psychiatry
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Forensic Psychiatry
School of Business and Social Sciences, Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Forensic Psychiatry
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Associate Editor
Forensic Psychiatry
Queen's University
Kingston, Canada
Associate Editor
Forensic Psychiatry
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Associate Editor
Forensic Psychiatry
Utrecht University
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Forensic Psychiatry
Independent researcher
Associate Editor
Forensic Psychiatry
IMT School for Advanced Studies Lucca
Lucca, Italy
Associate Editor
Forensic Psychiatry
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Forensic Psychiatry
Memorial University of Newfoundland
St. John's, Canada
Associate Editor
Forensic Psychiatry