Frontiers in Psychiatry

Original Research
Published on 30 Jul 2026
Emotion regulation resource profiles among employees: mental health and work outcomes
in Mental Health Occupational Therapy
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Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Mental Health Occupational Therapy
Clinical Trial
Published on 11 Jun 2026
in Mental Health Occupational Therapy
Original Research
Published on 03 Mar 2026
in Mental Health Occupational Therapy
Editorial
Published on 02 Mar 2026
in Mental Health Occupational Therapy
Original Research
Published on 28 Jan 2026
in Mental Health Occupational Therapy
Original Research
Published on 18 Nov 2025
in Mental Health Occupational Therapy
Perspective
Published on 18 Nov 2025
in Mental Health Occupational Therapy
Original Research
Published on 17 Sep 2025
in Mental Health Occupational Therapy
Case Report
Published on 18 Aug 2025
in Mental Health Occupational Therapy
Editorial
Published on 14 Aug 2025
in Mental Health Occupational Therapy
Systematic Review
Published on 07 Aug 2025
in Mental Health Occupational Therapy
Original Research
Published on 01 Jul 2025
in Mental Health Occupational Therapy
Hypothesis and Theory
Published on 30 May 2025
in Mental Health Occupational Therapy
Brief Research Report
Published on 06 Jan 2025
in Mental Health Occupational Therapy
Study Protocol
Published on 28 Nov 2024
in Mental Health Occupational Therapy
Systematic Review
Published on 11 Oct 2024
in Mental Health Occupational Therapy
Original Research
Published on 30 Sep 2024
in Mental Health Occupational Therapy
Original Research
Published on 26 Sep 2024
in Mental Health Occupational Therapy
Original Research
Published on 10 Sep 2024
in Mental Health Occupational Therapy
Original Research
Published on 03 Sep 2024
in Mental Health Occupational Therapy
Original Research
Published on 03 Sep 2024
in Mental Health Occupational Therapy
Original Research
Published on 26 Aug 2024
in Mental Health Occupational Therapy
Original Research
Published on 25 Jul 2024
in Mental Health Occupational Therapy