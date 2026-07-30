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Study Protocol

Published on 28 Nov 2024

Acceptability and exploratory effects of an occupational therapy intervention to improve recovery and return to work of workers with mental health disorders in primary care: a mixed methods study protocol

in Mental Health Occupational Therapy

  • Justine Labourot
  • Quan Nha Hong
  • Catherine Briand
  • Cynthia Cameron
  • Marie-José Durand
  • Nadia Giguère
  • Élyse Marois
  • Matthew Menear
  • Marielle Trottier
  • Helen-Maria Vasiliadis
Frontiers in Psychiatry
doi 10.3389/fpsyt.2024.1441855
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