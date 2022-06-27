paul stokes
King's College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Mood Disorders
Department of Psychiatry II, School of Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Mood Disorders
Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, School of Medicine, Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Associate Editor
Mood and Anxiety Disorders
Université de Bordeaux
Bordeaux, France
Associate Editor
Mood and Anxiety Disorders
University of Texas Health Science Center at Houston
Houston, United States
Associate Editor
Mood Disorders
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Mood Disorders
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Mood Disorders
Puerta de Hierro University Hospital Majadahonda
Madrid, Spain
Associate Editor
Mood Disorders
Hospital Clinic of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Mood Disorders
Faculty of Medicine, Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Mood Disorders
Department of Health Sciences, University Magna Graecia of Catanzaro
Catanzaro, Italy
Associate Editor
Mood Disorders
Department of Medical Area, University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Mood Disorders
Centre for Addiction and Mental Health, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Mood and Anxiety Disorders
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Mood Disorders
Second Xiangya Hospital, Central South University
Changsha, China
Associate Editor
Mood Disorders
Brighton and Sussex Medical School
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Mood Disorders