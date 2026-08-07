Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Reliability and Validity of the Death Anxiety Scale in Patients with Mental Illnesses in a General Hospital
in Psychopathology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Psychopathology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Psychopathology
Mini Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Psychopathology
Mini Review
Accepted on 28 Jul 2026
in Psychopathology
Systematic Review
Published on 27 Jul 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Psychopathology
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Psychopathology
Case Report
Accepted on 08 Jul 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Psychopathology
Hypothesis and Theory
Published on 08 Jul 2026
in Psychopathology
Opinion
Published on 08 Jul 2026
in Psychopathology
Review
Published on 08 Jul 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Psychopathology
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Psychopathology