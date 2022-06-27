roberto ciccocioppo
University of Camerino
Camerino, Italy
Specialty Chief Editor
Psychopharmacology
University of Colorado Boulder
Boulder, United States
Associate Editor
Psychopharmacology
University of Camerino
Camerino, Italy
Associate Editor
Psychopharmacology
Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim, University of Heidelberg
Mannheim, Germany
Associate Editor
Psychopharmacology
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
Psychopharmacology
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Psychopharmacology
School of Pharmaceutical Sciences and Health Products, University of Camerino
Camerino, Italy
Associate Editor
Psychopharmacology
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Psychopharmacology
Institute for Mental Health Policy Research, Centre for Addiction and Mental Health, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Psychopharmacology
Blue Day Healthcare
Marlow, United Kingdom
Associate Editor
Psychopharmacology
School of Medicine, Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Psychopharmacology
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Associate Editor
Psychopharmacology
North-West University
Potchefstroom, South Africa
Associate Editor
Psychopharmacology
Swinburne University of Technology
Hawthorn, Australia
Associate Editor
Psychopharmacology
School of Medicine, University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Psychopharmacology
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Genève, Switzerland
Associate Editor
Psychopharmacology