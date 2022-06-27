giorgia silani
University of Vienna
Vienna, Austria
Specialty Chief Editor
Social Neuroscience
University of Haifa
Haifa, Israel
Associate Editor
Social Neuroscience
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Social Neuroscience
Health and Medical University Potsdam
Potsdam, Germany
Associate Editor
Social Neuroscience
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Social Neuroscience
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Social Neuroscience
Ulsan National Institute of Science and Technology
Eonyang, Republic of Korea
Associate Editor
Social Neuroscience
University of Haifa
Haifa, Israel
Associate Editor
Social Neuroscience
Osnabrück University
Osnabrück, Germany
Associate Editor
Social Neuroscience
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Social Neuroscience
Montreal University
Montreal, Canada
Associate Editor
Social Neuroscience
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Social Neuroscience
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud University
Nijmegen, Netherlands
Associate Editor
Social Neuroscience
University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Social Neuroscience
University of East London
London, United Kingdom
Associate Editor
Social Neuroscience
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
Associate Editor
Social Neuroscience