fedor jelezko
University of Ulm
Ulm, Germany
Field Chief Editor
Frontiers in Quantum Science and Technology
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Quantum Computing and Simulation
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Quantum Engineering
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Specialty Chief Editor
Quantum Information Theory
Leibniz University Hannover
Hanover, Germany
Specialty Chief Editor
Quantum Optics
Tsinghua University
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Quantum Communication
National Institutes for Quantum Science and Technology
Takasaki, Japan
Specialty Chief Editor
Quantum Sensing and Metrology
National Institute of Optics, National Research Council (INO-CNR)
Florence, Italy
Specialty Chief Editor
Basic Science for Quantum Technologies
Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden
Specialty Chief Editor
Quantum Optics
University of Malta
Msida, Malta
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
Technical University of Braunschweig
Braunschweig, Germany
Associate Editor
Quantum Optics
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Quantum Information Theory
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Quantum Optics
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Quantum Information Theory
Indian Institute of Technology Jodhpur
Jodhpur, India
Associate Editor
Quantum Information Theory
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Quantum Optics