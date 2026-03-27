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National Institute of Optics, National Research Council (INO-CNR)
Florence, Italy
Specialty Chief Editor
Basic Science for Quantum Technologies
University of Malta
Msida, Malta
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
Swinburne University of Technology
Hawthorn, Australia
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies