Original Research
Accepted on 27 Mar 2026
Quantal Theory of Gravity: A Two-Entity Formalism Yielding Wave–Particle Coexistence, Validated by Recent Atom-Interferometry
in Basic Science for Quantum Technologies
- 1,332 views
Original Research
Accepted on 27 Mar 2026
in Basic Science for Quantum Technologies
Editorial
Published on 28 Jan 2026
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 29 Dec 2025
in Basic Science for Quantum Technologies
Mini Review
Published on 29 Dec 2025
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 21 Jul 2025
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 04 Jul 2025
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 01 Jul 2025
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 20 Jun 2025
in Basic Science for Quantum Technologies
Review
Published on 01 May 2025
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 27 Mar 2025
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 29 Aug 2024
in Basic Science for Quantum Technologies
Review
Published on 12 Aug 2024
in Basic Science for Quantum Technologies
Editorial
Published on 04 Jul 2024
in Basic Science for Quantum Technologies
Opinion
Published on 17 May 2024
in Basic Science for Quantum Technologies
Brief Research Report
Published on 22 Apr 2024
in Basic Science for Quantum Technologies
Brief Research Report
Published on 03 Apr 2024
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 27 Mar 2024
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 26 Oct 2023
in Basic Science for Quantum Technologies
Review
Published on 07 Sep 2023
in Basic Science for Quantum Technologies
Perspective
Published on 31 Aug 2023
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 08 Aug 2023
in Basic Science for Quantum Technologies
Brief Research Report
Published on 14 Jul 2023
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 25 May 2023
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 12 May 2023
in Basic Science for Quantum Technologies