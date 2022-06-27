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Quantum Machine Learning: Algorithms, Architectures, and Real-World Applications
- Kelvin Mpofu
- C.-C. (Joseph) Wang
- R. Gökhan Türeci
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