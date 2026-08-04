Original Research
Published on 04 Aug 2026
Quantum walks on a ring as a versatile single-parameter sensor
in Quantum Sensing and Metrology
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Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Quantum Sensing and Metrology
Perspective
Accepted on 27 Jul 2026
in Quantum Communication
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Quantum Computing and Simulation
Editorial
Published on 22 Jun 2026
in Quantum Engineering
Original Research
Accepted on 29 May 2026
in Quantum Computing and Simulation
Review
Published on 29 May 2026
in Quantum Engineering
Original Research
Published on 13 May 2026
in Quantum Communication
Original Research
Published on 07 Apr 2026
in Quantum Information Theory
Original Research
Accepted on 27 Mar 2026
in Basic Science for Quantum Technologies
Correction
Published on 06 Mar 2026
in Quantum Sensing and Metrology
Editorial
Published on 16 Feb 2026
in Quantum Information Theory
Editorial
Published on 28 Jan 2026
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 29 Dec 2025
in Basic Science for Quantum Technologies
Mini Review
Published on 29 Dec 2025
in Basic Science for Quantum Technologies
Original Research
Published on 09 Dec 2025
in Quantum Sensing and Metrology
Original Research
Published on 04 Dec 2025
in Quantum Computing and Simulation
Original Research
Published on 27 Nov 2025
in Quantum Engineering
Brief Research Report
Published on 17 Oct 2025
in Quantum Information Theory
Review
Published on 08 Oct 2025
in Quantum Computing and Simulation
Brief Research Report
Published on 08 Oct 2025
in Quantum Information Theory
Original Research
Published on 25 Sep 2025
in Quantum Sensing and Metrology
Original Research
Published on 23 Sep 2025
in Quantum Engineering
Original Research
Published on 19 Sep 2025
in Quantum Computing and Simulation
Opinion
Published on 16 Sep 2025
in Quantum Sensing and Metrology