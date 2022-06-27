augusto smerzi
National Institute of Optics, National Research Council (INO-CNR)
Florence, Italy
Specialty Chief Editor
Basic Science for Quantum Technologies
University of Malta
Msida, Malta
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
Swinburne University of Technology
Hawthorn, Australia
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
Universidad Carlos III de Madrid
Getafe, Spain
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
University of Quebec in Outaouais
Gatineau, Canada
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
College of Engineering Physics, Shenzhen Technology University
Shenzhen/China, China
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
Department of Informatics, Mathematics and Physics, University of Udine
Udine, Italy
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
Center for Astrophysics, Harvard University
Cambridge, United States
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
University of Camerino
Camerino, Italy
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
Indian Institute of Technology Patna
Patna, India
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
University of Gdansk
Gdansk, Poland
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
Stevens Institute of Technology
Hoboken, United States
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies
Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for Nuclear Research
Dubna, Russia
Associate Editor
Basic Science for Quantum Technologies