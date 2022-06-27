guilherme almeida
Federal University of Alagoas
Maceió, Brazil
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
Federal University of Alagoas
Maceió, Brazil
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
Palacký University, Olomouc
Olomouc, Czechia
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
National Institute of Metrological Research
Turin, Italy
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
University of Electronic Science and Technology of China
Chengdu, China
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
Université Ibn Zohr
Agadir, Morocco
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
University of Padua
Padua, Italy
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
San Diego State University
San Diego, United States
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
Faculty of Science, Mahidol University
Ratchathewi, Thailand
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
California Polytechnic State University
San Luis Obispo, United States
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
Faculty of Science, University of Kragujevac
Kragujevac, Serbia
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
Aalto University
Otakaari, Finland
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
Zhejiang Normal University
Jinhua, China
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
University of Antofagasta
Antofagasta, Chile
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
University of Science and Technology Beijing
Beijing, China
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies
Shanxi Datong University
Datong, China
Community Reviewer
Basic Science for Quantum Technologies