Review
Published on 04 Aug 2026
A bibliometric analysis of biophilic architectural principles: global trends and research evolution
in Research Assessment
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Review
Published on 04 Aug 2026
in Research Assessment
Conceptual Analysis
Accepted on 29 Jul 2026
in Research Assessment
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Research Assessment
Systematic Review
Published on 27 Jul 2026
in Research Assessment
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Research Assessment
Policy and Practice Reviews
Published on 26 Jun 2026
in Research Assessment
Original Research
Published on 18 Jun 2026
in Research Assessment
Systematic Review
Published on 08 Jun 2026
in Research Assessment
Review
Published on 25 May 2026
in Research Assessment
Original Research
Published on 08 May 2026
in Research Assessment
Original Research
Published on 04 May 2026
in Research Assessment
Review
Published on 14 Apr 2026
in Research Assessment
Perspective
Published on 02 Mar 2026
in Research Assessment
Original Research
Published on 18 Feb 2026
in Research Assessment
Original Research
Published on 12 Feb 2026
in Research Assessment
Original Research
Published on 04 Feb 2026
in Research Assessment
Systematic Review
Published on 20 Nov 2025
in Research Assessment
Original Research
Published on 30 Oct 2025
in Research Assessment
Original Research
Published on 22 Oct 2025
in Research Assessment
Review
Published on 21 Oct 2025
in Research Assessment
Brief Research Report
Published on 02 Oct 2025
in Research Assessment
Editorial
Published on 04 Sep 2025
in Research Assessment
Opinion
Published on 29 Aug 2025
in Research Assessment
Original Research
Published on 13 Aug 2025
in Research Assessment