Frontiers in Research Metrics and Analytics

Original Research
Published on 06 Aug 2026
Science diplomacy in the Global South: a case study of Brazilian participation in the PLATO mission
in Research Policy and Strategic Management
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Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Research Policy and Strategic Management
Perspective
Published on 31 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Perspective
Published on 29 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Community Case Study
Accepted on 27 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Perspective
Accepted on 17 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Policy and Practice Reviews
Published on 17 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Brief Research Report
Published on 16 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Perspective
Published on 16 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Perspective
Published on 16 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Accepted on 08 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Conceptual Analysis
Published on 03 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Published on 18 May 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Published on 13 May 2026
in Research Policy and Strategic Management
Correction
Published on 27 Apr 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Published on 16 Apr 2026
in Research Policy and Strategic Management
Systematic Review
Published on 06 Mar 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Published on 14 Jan 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Published on 22 Sep 2025
in Research Policy and Strategic Management