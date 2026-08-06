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159 articles

articles

Original Research

Published on 03 Jul 2026

Scientific diasporas in global biodiversity governance: brain circulation, linkage, and knowledge brokerage in Colombia

in Research Policy and Strategic Management

  • Julian Prieto
  • Natalia Matiz-Rubio
  • Camila González
  • Viviana M. Posada-Pérez
  • Laura Catalina Quintero Uribe
  • Miguel Fernández-Niño
  • Esteban Charria-Girón
  • Mónica Medina
  • Ramón Fernando Colmenares-Quintero
  • Melina Flórez-Cuadros
Frontiers in Research Metrics and Analytics
doi 10.3389/frma.2026.1844103
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Original Research

Published on 08 Jun 2026

Responsible research evaluation: integrating quality, leadership, and integrity in national systems. The case of Peru

in Research Policy and Strategic Management

  • Pablo Alejandro Millones-Gómez
  • Jean Paul Simon Castillo-Nunez
  • Kenyie Jossuet Paucca-Calla
  • Carlos Alberto Minchón-Medina
  • Vanessa Lizet Castro-Delgado
  • Samantha Sotelo-Llancari
  • Cecilia Ignacio-Punin
  • David Yeret Rodríguez-Salazar
  • Víctor Hugo Urrutia-Baca
Frontiers in Research Metrics and Analytics
doi 10.3389/frma.2026.1842222
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