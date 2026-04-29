Original Research
Published on 29 Apr 2026
Thiol-mediated electrochemical sensor for the breast cancer biomarker CA 15-3
in Electrochemical Sensors
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