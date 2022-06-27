vincenzo guidi
Department of Physics and Earth Sciences, University of Ferrara
Ferrara, Italy
Specialty Chief Editor
Sensor Devices
Atlantic Technological University
Sligo, Ireland
Associate Editor
Sensor Devices
Western Michigan University
Kalamazoo, United States
Associate Editor
Sensor Devices
King Saud University
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Sensor Devices
Dipartimento di Meccanica Matematica e Management & Centro di Eccellenza inMeccanica Computazionale, Politecnico di Bari
Bari, Italy
Associate Editor
Sensor Devices
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Associate Editor
Sensor Devices
CNR-IMM Institute for Microelectronics and Microsystems, Unit of Lecce (ITALY)
Lecce, Italy
Associate Editor
Sensor Devices
Beijing Research Center for Information Technology in Agriculture
Beijing, China
Associate Editor
Sensor Devices
University of Texas at Arlington
Arlington, United States
Associate Editor
Sensor Devices
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Sensor Devices
Dalian University of Technology
Dalian, China
Associate Editor
Sensor Devices
Xidian University
Xi'an, China
Associate Editor
Sensor Devices
Institute of High Performance Computing, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)
Singapore, Singapore
Associate Editor
Sensor Devices
Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia
Associate Editor
Sensor Devices
Materials and Energy Research Center
Tehran, Iran
Associate Editor
Sensor Devices
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Sensor Devices