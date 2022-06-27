kath woodward
The Open University (United Kingdom)
Milton Keynes, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Gender, Sex and Sexualities
Fatima Jinnah Women University
Rawalpindi, Pakistan
Associate Editor
Gender, Sex and Sexualities
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Gender, Sex and Sexualities
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Gender, Sex and Sexualities
Alberto Hurtado University
Santiago, Chile
Associate Editor
Gender, Sex and Sexualities
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Associate Editor
Gender, Sex and Sexualities
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Gender, Sex and Sexualities
Geary Institute for Public Policy, College of Health and Agricultural Sciences, University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Gender, Sex and Sexualities
Lusofona University
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Gender, Sex and Sexualities
Brock University
St. Catharines, Canada
Associate Editor
Gender, Sex and Sexuality Studies
Zhengzhou Normal University
Zhengzhou, China
Associate Editor
Gender, Sex and Sexualities
Anhui Agricultural University
Hefei, China
Associate Editor
Gender, Sex and Sexualities
University of Jaén
Jaén, Spain
Associate Editor
Gender, Sex and Sexuality Studies
Faculty of Psychology and Education Science, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Gender, Sex and Sexualities
University of Brighton
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Gender, Sex and Sexuality Studies
Stockholm University
Stockholm, Sweden
Associate Editor
Gender, Sex and Sexualities