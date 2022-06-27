hannah bradby
Uppsala University
Uppsala, Sweden
Field Chief Editor
Frontiers in Sociology
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Race and Ethnicity
Austrian Academy of Sciences (OeAW)
Vienna, Austria
Specialty Chief Editor
Media Governance and the Public Sphere
Department of Sociology of Law, Faculty of Social Sciences, Lund University
Lund, Sweden
Specialty Chief Editor
Sociology of Law
New York University
New York City, United States
Specialty Chief Editor
Migration and Society
CMC- Institute for comparative media- and communication studies (Austrian Academy of Sciences/University of Klagenfurt)
Vienna, Austria
Specialty Chief Editor
Media Governance and the Public Sphere
University of Turin
Turin, Italy
Specialty Chief Editor
Sociology of Families
Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Sociological Theory
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Specialty Chief Editor
Urban Sociology
Western University
London, Canada
Specialty Chief Editor
Sociological Theory
Northumbria University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Work, Employment and Organizations
The Open University (United Kingdom)
Milton Keynes, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Gender, Sex and Sexualities
University of Gävle
Gävle, Sweden
Associate Editor
Migration and Society
Fatima Jinnah Women University
Rawalpindi, Pakistan
Associate Editor
Gender, Sex and Sexualities
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Migration and Society
Federal University of Minas Gerais
Belo Horizonte, Brazil
Associate Editor
Media Governance and the Public Sphere