giuseppe campesi
Department of Political Sciences, University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
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Sociology of Law
Department of Political Sciences, University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
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Sociology of Law
University of Milan
Milan, Italy
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Sociology of Law
University of Macerata
Macerata, Italy
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Sociology of Law
John Jay College of Criminal Justice
New York City, United States
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Sociology of Law
Umeå University
Umeå, Sweden
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Sociology of Law
Lund University
Lund, Sweden
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Sociology of Law
Department of Educational Research, Faculty of Arts and Social Sciences, Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
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Sociology of Law
School of Education, Humanities and Social Sciences, Halmstad University
Halmstad, Sweden
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Sociology of Law
Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Uppsala University
Uppsala, Sweden
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Sociology of Law
Faculty of Law, UCPH
Copenhagen, Denmark
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Sociology of Law
Department for Anthropology and Philosophy, Faculty of Philosophy I, Martin Luther University of Halle-Wittenberg
Halle, Germany
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Sociology of Law
School of Social Work, Faculty of Social Sciences, Lund University
Lund, Sweden
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Sociology of Law
Halmstad University
Halmstad, Sweden
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Sociology of Law
Independent researcher
Adelaide, Australia
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Sociology of Law