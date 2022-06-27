patricia aelbrecht
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
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Urban Sociology
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
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Urban Sociology
University of Central Florida
Orlando, United States
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Urban Sociology
National University of Singapore
Singapore, Singapore
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Urban Sociology
Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
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Urban Sociology
State University of Campinas
Campinas, Brazil
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Urban Sociology
University of Florida
Gainesville, United States
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Urban Sociology
State University of New York at Fredonia
Fredonia, United States
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Urban Sociology
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
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Urban Sociology
Université Toulouse - Jean Jaurès
Toulouse, France
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Urban Sociology
UMR5193 Laboratoire Interdisciplinaire Solidarites, Societes, Territoires (LISST)
Toulouse, France
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Urban Sociology
University of Milan
Milan, Italy
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Urban Sociology
Université Gustave Eiffel
Bouguenais, France
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Urban Sociology
Pablo de Olavide University
Seville, Spain
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Urban Sociology
Polytechnic Institute of Leiria
Leiria, Portugal
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Urban Sociology
University of St. Gallen
St. Gallen, Switzerland
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Urban Sociology
George Washington University
Washington, D.C., United States
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Urban Sociology