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Further After Industry: Post-Industrial Societies, Futures, and Transformations
- Jon Warren
- Jonathan Wistow
- Sarah Bowman
- Josh Salter
- Luke Telford
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