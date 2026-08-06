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Original Research

Published on 09 Dec 2024

Denitrifying microbial genes quantification attests inference for potential N2O emissions in sugarcane soils by enzymatic bioanalysis

in Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling

  • Luciano Ricardo de Oliveira
  • Dora Inés Kozusny-Andreani
  • Gabriel Gustavo Tavares Nunes Monteiro
  • Ieda de Carvalho Mendes
  • Raffaella Rossetto
  • Luiz Sergio Vanzela
  • Gisele Herbst Vazquez
  • Acacio Aparecido Navarrete
Frontiers in Soil Science
doi 10.3389/fsoil.2024.1501368
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