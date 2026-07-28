Clinical Trial
Accepted on 28 Jul 2026
Dexmedetomidine vs. midazolam at single low doses for opioid and muscle relaxant-free anesthesia in pediatric dentistry: A randomized control trial
in Pediatric Surgery
Clinical Trial
Accepted on 28 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Case Report
Accepted on 24 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Case Report
Accepted on 24 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Clinical Trial
Accepted on 24 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Review
Published on 20 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Case Report
Published on 03 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Pediatric Surgery
Mini Review
Published on 09 Jun 2026
in Pediatric Surgery
Case Report
Accepted on 03 Jun 2026
in Pediatric Surgery
Case Report
Published on 02 Jun 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 29 May 2026
in Pediatric Surgery
Mini Review
Published on 28 May 2026
in Pediatric Surgery
Case Report
Published on 21 May 2026
in Pediatric Surgery
Correction
Published on 18 May 2026
in Pediatric Surgery
Case Report
Published on 13 May 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 24 Apr 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 24 Apr 2026
in Pediatric Surgery