costas velis
Imperial College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
Imperial College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
De La Salle University
Manila, Philippines
Community Reviewer
Sustainable Chemical Process Design
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Community Reviewer
Waste Management
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Community Reviewer
Circular Economy
Istanbul University
Istanbul, Türkiye
Community Reviewer
Sustainable Supply Chain Management
Mexican Institute of Petroleum
Mexico City, Mexico
Community Reviewer
Modeling and Optimization for Decision Support
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Community Reviewer
Sustainable Chemical Process Design
Swinburne University of Technology Sarawak Campus
Kuching, Malaysia
Community Reviewer
Waste Management
Qingdao University of Science and Technology
Qingdao, China
Community Reviewer
Sustainable Chemical Process Design
University of Warwick
Coventry, United Kingdom
Community Reviewer
Circular Economy
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
Community Reviewer
Modeling and Optimization for Decision Support
University of Stavanger
Stavanger, Norway
Community Reviewer
Sustainable Chemical Process Design
Monash University
Melbourne, Australia
Community Reviewer
Sustainable Chemical Process Design
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
Community Reviewer
Sustainable Organizations
University of Padua
Padua, Italy
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
Modibbo Adama University
Yola, Nigeria
Community Reviewer
Modeling and Optimization for Decision Support