claudio ferone
University of Naples Parthenope
Naples, Italy
Specialty Chief Editor
Alternative Materials
IMT Lille Douai
Douai, France
Associate Editor
Alternative Materials
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Alternative Materials
University of Delaware
Newark, United States
Associate Editor
Alternative Materials
University of Bergamo
Bergamo, Italy
Associate Editor
Alternative Materials
Department of Engineering, University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Alternative Materials
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Alternative Materials
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Alternative Materials
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Alternative Materials
Technical University of Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Romania
Associate Editor
Alternative Materials
University of Naples Parthenope
Naples, Italy
Associate Editor
Alternative Materials
Parul University
Waghodia, India
Associate Editor
Alternative Materials
National Institute of Technology, Kurukshetra
Kurukshetra, India
Associate Editor
Alternative Materials
Beijing Forestry University
Beijing, China
Associate Editor
Alternative Materials
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Alternative Materials