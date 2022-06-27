konstantinos p tsagarakis
Technical University of Crete
Chania, Greece
Specialty Chief Editor
Circular Economy
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Circular Economy
Indian Institute of Management Jammu
Jammu, India
Associate Editor
Circular Economy
Bangladesh University of Engineering and Technology
Dhaka, Bangladesh
Associate Editor
Circular Economy
Faculty of Business and Economics, University of Rovira i Virgili
Tarragona, Spain
Associate Editor
Circular Economy
Panteion University
Athens, Greece
Associate Editor
Circular Economy
Pôle Universitaire Léonard de Vinci
La Defense, France
Associate Editor
Circular Economy
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Circular Economy
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Circular Economy
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Circular Economy
Chalmers University of Technology
Göteborg, Sweden
Associate Editor
Circular Economy
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Circular Economy
Burgundy School of Business
Dijon, France
Associate Editor
Circular Economy
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Associate Editor
Circular Economy
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
Associate Editor
Circular Economy
Zuyd University
Heerlen, Netherlands
Associate Editor
Circular Economy