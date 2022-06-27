jingzheng ren
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
School of Transportation and Logistics, Southwest Jiaotong University
Chengdu, China
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
University of Molise
Campobasso, Italy
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
Mercatorum University
Rome, Italy
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
Chongqing Jiaotong University
Nan'an District, China
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
Adelaide University
Adelaide, Australia
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
Istanbul University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
North China Electric Power University
Beijing, China
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Associate Editor
Modeling and Optimization for Decision Support