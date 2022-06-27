chika aoki-suzuki
Institute for Global Environmental Strategies
Hayama, Japan
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
Institute for Global Environmental Strategies
Hayama, Japan
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
Texas A and M University
College Station, United States
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
Saitama University
Saitama, Japan
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
Federal University of Paraíba
João Pessoa, Brazil
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
Zuyd University
Heerlen, Netherlands
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
Kuwait University
Kuwait City, Kuwait
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
University Canada West
Vancouver, Canada
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
Other
San Francisco, United States
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
University Niccolò Cusano
Rome, Italy
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
University of Catania
Catania, Italy
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
Department of Economics, G. d'Annunzio University of Chieti and Pescara
Pescara, Italy
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
Business School, Robert Gordon University
Aberdeen, United Kingdom
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment
Department of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculure
Rasht, Iran
Community Reviewer
Quantitative Sustainability Assessment