tomas gabriel bas
Catholic University of the North, Coquimbo
Coquimbo, Chile
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Resilience
Catholic University of the North, Coquimbo
Coquimbo, Chile
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Resilience
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
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Louisiana State University
Baton Rouge, United States
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Resilience
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
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United States Environmental Protection Agency (EPA)
Washington, United States
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Politecnico di Bari
Bari, Italy
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University at Albany
Albany, United States
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Department of Management Studies, Graphic Era University
Dehradun, India
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Lusofona University
Lisbon, Portugal
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De La Salle University
Manila, Philippines
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Amazon (United States)
Seattle, United States
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University College Cork
Cork, Ireland
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Forbes Biological Station - Bellrose Waterfowl Research Center, Illinois Natural History Survey, Prairie Research Institute, University of Illinois at Urbana-Champaign
Havana, United States
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