hussam mahmoud
Vanderbilt University
Nashville, United States
Specialty Chief Editor
Resilience
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Resilience
De La Salle University
Manila, Philippines
Associate Editor
Resilience
Texas A&M Energy Institute
College Station, United States
Associate Editor
Resilience
Michigan Technological University
Houghton, United States
Associate Editor
Resilience
University of Johannesburg
Johannesburg, South Africa
Associate Editor
Resilience
University of Miami
Coral Gables, United States
Associate Editor
Resilience
Department of Science, Borough of Manhattan Community College, The City University of New York
New York City, United States
Associate Editor
Resilience
Universidad Catolica del Norte - Sede Coquimbo
Coquimbo, Chile
Associate Editor
Resilience
University of Notre Dame
Notre Dame, United States
Associate Editor
Resilience
University of Connecticut System
Storrs, United States
Associate Editor
Resilience
Babeș-Bolyai University
Cluj-Napoca, Romania
Associate Editor
Resilience
Northwest Normal University
Lanzhou, China
Associate Editor
Resilience
Manchester Metropolitan University
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Resilience
Purdue University
West Lafayette, United States
Associate Editor
Resilience