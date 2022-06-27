raffaella mancuso
Department of Chemistry and Chemical Technologies, University of Calabria
Arcavacata di Rende, Italy
Specialty Chief Editor
Sustainable Chemical Process Design
Roche (Switzerland)
Basel, Switzerland
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
Monash University Malaysia
Subang Jaya, Malaysia
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
China University of Petroleum, Beijing
Beijing, China
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
Combustion Research Institute, National Research Council (CNR)
Naples, Italy
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
Qatar University
Doha, Qatar
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
Department of Civil, Chemical and Environmental Engineering, Polytechnic School, University of Genoa
Genova, Italy
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
Port Said University
Port Said, Egypt
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
Water Research Institute, Department of Earth System Sciences and Technologies for the Environment, National Research Council (CNR)
Rome, Italy
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
University of Technology Malaysia
Johor Bahru, Malaysia
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design
Swinburne University of Technology Sarawak Campus
Kuching, Malaysia
Associate Editor
Sustainable Chemical Process Design