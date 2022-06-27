sylvia lorek
Sustainable Europe Reserch Institute, Germany
Köln, Germany
Specialty Chief Editor
Sustainable Consumption
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Sustainable Consumption
University Fernando Pessoa, UFP
Porto, Portugal
Associate Editor
Sustainable Consumption
Toulouse Business School
Toulouse, France
Associate Editor
Sustainable Consumption
Laboratoire de Nouvelles Formes de Consommation, Université du Québec à Chicoutimi
Chicoutimi, Canada
Associate Editor
Sustainable Consumption
Birla Institute of Technology and Science
Pilani, India
Associate Editor
Sustainable Consumption
Business School, Faculty of Humanities and Social Sciences, Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
Sustainable Consumption
Malaviya National Institute of Technology, Jaipur
Jaipur, India
Associate Editor
Sustainable Consumption
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Sustainable Consumption
World Resources Institute India
Bangalore, India
Associate Editor
Sustainable Consumption
Ludwig Maximilian University of Munich
Munich, Germany
Associate Editor
Sustainable Consumption
INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, Campus da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Sustainable Consumption
University of Rome Unitelma Sapienza
Roma, Italy
Associate Editor
Sustainable Consumption
Lund University
Lund, Sweden
Associate Editor
Sustainable Consumption
University of West Attica
Athens, Greece
Associate Editor
Sustainable Consumption
Friedrich Schiller University Jena
Jena, Germany
Associate Editor
Sustainable Consumption