manoj kumar nallapaneni
Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), Maastricht University
Maastricht, Limburg, Netherlands
Specialty Chief Editor
Sustainable Organizations
Instituto Politécnico de Lisboa
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Sustainable Organizations
Czech University of Life Sciences Prague
Prague, Czechia
Associate Editor
Sustainable Organizations
GLA Institute of Business Management
Mathura, India
Associate Editor
Sustainable Organizations
Doğuş University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Sustainable Organizations
University of the Basque Country
Bilbao, Spain
Associate Editor
Sustainable Organizations
Sant'Anna School of Advanced Studies
Pisa, Italy
Associate Editor
Sustainable Organizations
IUL Online University
Florence, Italy
Associate Editor
Sustainable Organizations
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Sustainable Organizations
University of Oradea
Oradea, Romania
Associate Editor
Sustainable Organizations
Ca' Foscari University of Venice
Venice, Italy
Associate Editor
Sustainable Organizations
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Sustainable Organizations
Fachhochschule des Mittelstands
Bielefeld, Germany
Associate Editor
Sustainable Organizations
University of Sannio
Benevento, Italy
Associate Editor
Sustainable Organizations
University of Thessaly
Volos, Greece
Associate Editor
Sustainable Organizations
Chandigarh University
Mohali, India
Associate Editor
Sustainable Organizations