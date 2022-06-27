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Digital Logistics 4.0 and Circular Supply Chain Transitions in Emerging Economies: Digitalisation, Sustainability, and the SDGs
- Dr. Chandra Kant Upadhyay
- Dr. Vineet Tiwari
- Sandeep Jagtap
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